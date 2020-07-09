الجيش اليمني يعلن تحرير مناطق واسعة شرق صنعاء

اليمن / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني أنه قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت مناطق جديدة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، الخميس، إثر معارك مع مسلحي جماعة "الحوثي".

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش، اطلعت عليه الخليج 365.

وأفاد البيان بأن "قوات الجيش والمقاومة، شنت هجوما نوعيا على مواقع الحوثيين في جبهة نهم، تمكنت خلاله من تحرير مناطق واسعة، واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وأضاف أن "المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح"، دون ذكر رقم محدد، أو توضيح ما إذا كانت المواجهات أسفرت عن خسائر أم لا في صفوف القوات الحكومية.

ولفت البيان إلى أن "طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت إلى تدمير عدد من المدرعات والعربات القتالية كانت محملة بالأفراد في جبهة نهم".

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يأتي ذلك فيما لم يصدر تعليق من الحوثيين إزاء بيان الجيش اليمني حتى الساعة 14:30 ت.غ.

وتعتبر "نهم" من أهم الجبهات القتالية في اليمن، إذ يعتبرها الجيش بوابة لتحرير العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو 6 سنوات.

وسبق أن سقط آلاف القتلى والجرحى من القوات الحكومية والحوثيين بمواجهات عنيفة في هذه الجبهة ذات الجبال الوعرة، التي تشهد قتالا عنيفا منذ سنوات، استنزفت بشكل كبير طرفي النزاع.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء، تحوي أكثر من نصف سكان البلاد.

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