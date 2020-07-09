كورونا.. 41 وفاة بالسعودية و4 في قطر و3 بالكويت

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الخميس، تسجيل 41 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت قطر 4 حالات، والكويت 3، إضافة إلى 532 إصابة في الإمارات، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، تسجيل 41 وفاة، و3 آلاف و183 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 223 ألفا و327، بينها ألفان و100 وفاة، و161 ألفا و96 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 4 وفيات و557 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 102 ألف و110، منها 142 وفاة، و97 ألفا و272 حالة شفاء.

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وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة، 3 وفيات و833 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52 ألفا و840، بينها 382 وفاة، و42 ألفا و686 حالة تعاف.

في الإمارات، سجلت وزارة الصحة في بيان، 532 إصابة.

ولفتت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 53 ألفا و577، بينها 328 وفاة، و43 ألفا و570 متعافيا.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الخميس، 12 مليونا و211 ألفا، توفي منهم أكثر من 553 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و104 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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