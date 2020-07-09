«الصحة»: مرضى الربو أكثر تأثراً بـ«كورونا».. 6 نصائح مهمة للوقاية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، أن مريض الربو من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، ويجب اتباع الإجراءات الوقائية التي ينصح بها دائما ومنها: – اغسل أو عقيم يديك باستمرار. – تجنب مشاركة الأدوات الشخصية. – احصل على قسط كاف من النوم والراحة. – أكثر من السوائل. Advertisements – احصل على لقاح الإنفلونزا السنوي. – يُنصح مريض الربو بالإقلاع عن التدخين. وأكدت وزارة الصحة على أهمية التواصل مع الطبيب في حالة حدوث أي أعراض تنفسية وكذلك الاتصال على رقم 937.

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