حاكم الشارقة يوجه رسالة شكر للعاملين في المجال التربوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، د. محدثة الهاشمي، رسالة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمعلمين التي وجه فيها الشكر للمعلمين والمعلمات والعاملين في المجال التربوي.

وقالت محدثة الهاشمي لبرنامج «الخط المباشر»: يشكر سموه المعلمين والمعلمات ويقدر جهودهم الكثيفة خلال هذا العام الدراسي الاستثنائي، ويبارك سموه لكافة المعلمين والمعلمات والقائمين على الميدان التربوي، ويهنئهم بمناسبة إنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم.

وأضافت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص: تم إطلاق البوابة الإلكترونية لأكاديمية الشارقة للتعليم خلال حفل انطلق بكلمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وبحضور وزير التربية والتعليم، واليوم تم إطلاق جلسات التعليم الإلكتروني من خلال هذه البوابة.

وأكدت د. محدثة الهاشمي، أن تدشين البوابة الإلكترونية لأكاديمية الشارقة للتعليم، مكتسب جديد يضاف إلى سجلات إمارة الشارقة الزاخرة بالمنجزات، وأداة فاعلة تؤسس لحقبة جديدة في ميدان العمل التربوي والتعليمي.