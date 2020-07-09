جونينيو يتهم مواطنه نيمار بالجشع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتقد البرازيلي جونينيو أسطورة نادي ليون الفرنسي ومايسترو الركلات الحرة مواطنه نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بطل الدوري ووصفه بـ«الجشع» في مقابلة مع الجارديان. والتمس جونينيو العذر لنيمار الذي يتقاضى 600 ألف استرليني أسبوعياً وقال :«في البرازيل يعلموننا أن المال في المرتبة الأولى، أنا عن نفسي علموني أن أذهب للنادي الذي يدفع أعلى أجر، هذه هي الطريقة البرازيلية، لكن العقلية مختلفة في أوروبا. نيمار على سبيل المثال انتقل لسان جيرمان بدافع الحصول على مال أكثر، سان جيرمان أعطاه كل ما يتمناه، والآن يريد الرحيل قبل انتهاء عقده ليعود لبرشلونة، مشكلة البرازيليين أن لديهم ثقافة الجشع ويبحثون دائماً عن مزيد من المال، كلنا نشأنا على هذه الثقافة، ونيمار تعلم هذا بكل بساطة، لكنه كشخص يجب أن يشعر بالذنب ويحتاج إلى مساءلة نفسه ويجب عليه أن ينضج، حالياً هو يفعل ما علمته الحياة فقط ولا يفكر أبعد من هذا».

والتحق نيمار بالنادي الفرنسي عام 2017 مقابل 198 مليون استرليني وسجل 69 هدفاً في 80 مباراة، لكنه الآن يبحث عن طريقة للعودة إلى إسبانيا، وعاد فريق المدرب توخيل لأول مرة للتمرينات بعد إعلان فريقه بطلاً دون إكمال الموسم لمواجهة لو هافر ودياً يوم الأحد المقبل ضمن استعداداته لخوض نهائي كأس فرنسا في 24 من الشهر الجاري ثم مواجهة ليون، حيث يعمل جونينيو إدارياً الآن في كأس الدوري مطلع الشهر المقبل.

وأضاف جونينيو: «حان الوقت ليرد نيمار الجميل ويظهر الامتنان لكن لا خلاف على أنه واحد من أفضل 3 نجوم عالمياً، ميسي ورونالدو ونيمار. يتمتع بالسرعة والقوة ومهارات التسجيل وصنع الأهداف كحامل رقم 10 حقيقي».