شكرا لقرائتكم خبر عن تكهنات بغرق ممثلة أمريكية في بحيرة بكاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرجح أن تكون نايا ريفيرا، إحدى بطلات مسلسل "جلي" غرقت بعدما فقد أثرها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، فيما تتواصل عمليات البحث عنها الخميس.
وغرد مكتب شريف منطقة فينتورا موضحاً: أنه يبحث عن ضحية غرق محتملة في البحيرة، مشيراً إلى أن فريقاً من الغواصين أرسل إلى المنطقة، واشتهرت ريفيرا البالغة من العمر 33عاماً، من خلال تأديتها شخصية سانتانا لوبيز في مسلسل "جلي" الذي شاركت فيه على مدى ستة مواسم.
وقد استأجرت مركباً، الأربعاء، مع نجلها البالغ أربع سنوات لنزهة في بحيرة بيرو في شمال لوس أنجلوس، على ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شريف المنطقة، وأبلغ شخص آخر كان في البحيرة أجهزة الطوارئ بعدما وجد الطفل وحيداً من دون أن يكون مصاباً بأي أذى على ما يبدو.
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