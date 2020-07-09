الصين تدين قرار أستراليا وتحذر فرنسا بشأن هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت الصين، الخميس، القرار الذي أعلنته أستراليا بشأن تقديم ملاذ آمن لآلاف من مواطني هونج كونج المقيمين على أراضيها، وتعليق اتفاق استرداد الملاحقين مع المنطقة، معتبرة أنه «تدخل كبير» في شؤونها.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في كانبيرا في بيان: إن الصين تستنكر وتعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها، والإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية بشأن هونج كونج، ويأتي رد الفعل الصيني بعد ساعات على إعلان أستراليا تقديم حمايتها لمواطني هونج كونج المقيمين على أراضيها في رد فعل على قانون الأمن القومي الجديد الذي تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده مددت، الخميس، ولخمس سنوات صلاحيات التأشيرات الممنوحة لنحو عشرة آلاف شخص من هونج كونج يعيشون على أراضيها، كما أعلن أن مواطني هونج كونج المقيمين في أستراليا بموجب تأشيرات طلاب، أو عمل يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة دائمة، إضافة إلى تعليق اتفاق تبادل تسليم الملاحقين بين هونج كونج، وبلاده.

وفي سياق متصل، وجهت الصين، الخميس، تحذيراً لفرنسا غداة تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان الذي أعلن أن باريس تفكر في اتخاذ «إجراءات» رداً على سياسة بكين حيال هونج كونج.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحفيين: إن قضايا هونج كونج هي من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأي بلد التدخل فيها.

وكان لودريان صرح، الأربعاء، أن فرنسا تفكر في اتخاذ «إجراءات» رداً على مساس بكين بالحريات في هونج كونج،

وقال أمام لجنة في مجلس الشيوخ: لن نقف مكتوفي الأيدي في هذا الشأن، مضيفاً: «نفكر في إجراءات سأنشرها عندما يحين الوقت، مؤكداً أنه يريد التنسيق» مع دول أوروبية أخرى.