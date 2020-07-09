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بطولة السكوتر الكهربائي تغري سائقي فورمولا1

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
هل يتحول السكوتر الكهربائي من وسيلة نقل إلى تنافسية؟ هذا ما يخطط له سائقا الفورمولا 1 البرازيلي لوكاس دي جراسي، والنمساوي أليكس فورز، بدءاً من العام المقبل، وفي قلب المدن الكبرى تحت مسمى «إي سكوتر شامبيونشب». ويتعاون كلا السائقين مع شركة تنتج السكوتر الكهربائي، وسبق لهما أن نافسا في سباق فورمولا1 بالسيارات الكهربائية، ويعلق دي جراسي: «بطولة السكوتر الكهربائي نوع من التي تكسر الكثير من القيود، على الصعيد الاقتصادي مثلاً تشبه موتورسبورت. وتسمح البطولة بمشاركة سائقين من مختلف الرياضات، دراجات ومتزلجين وراكبي أمواج، وطبعاً سائقي دراجات نارية، وربما يشارك حتى محبو السباقات في ألعاب الفيديو». وعلق فوروز من جانبه: «العالم يتغير وكل شيء في مجتمعنا يعكس هذا التغير الديناميكي حتى عندما يتعلق الأمر بالأفكار غير المسبوقة. أنا كسائق أريد بطولة فيها حماس سباق السيارات الذي اعتدنا مشاهدته منذ الصغر، وبطولة السكوتر الكهربائي ستشجع أفراد المجتمع على المشاركة بعيدًا عن التكاليف الكبيرة والمسؤولية المجتمعية التي تقيد سباق السيارات، البطولة ستكون خطوة نحو المستقبل وتجربة ممتعة فعلاً».

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