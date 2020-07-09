إعادة افتتاح «جميرا بيتش هوتيل» 10 يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترحّب «مجموعة جميرا» بالزوار العائدين إلى دبي في فندق جميرا بيتش هوتيل، وجهتها العائلية الأصيلة وأحد أبرز المعالم الأيقونية في دبي.

يعد الفندق واحداً من أشهر الفنادق العائلية في العالم، وقد فاز مؤخراً بجائزة «الفندق الشاطئي المفضل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب تصويت قراء مجلة «كوندي ناست ترافيلر الشرق الأوسط»، ويقدم لزواره خدمة عصرية عالمية المستوى من فئة خمس نجوم وسط إطلالات بحرية مذهلة وأفضل تجارب تناول الطعام والترفيه العائلي بدءاً من 10 يوليو. ولتعزيز مستويات السلامة وراحة بال النزلاء، حازت «فلل بيت البحر» و«جيه كلوب» و«شاطئ المرسى» في الفندق مؤخراً على ملصق الحماية وضمان الامتثال (Safeguard Label) من شركة «بيرو فيريتاس»، المزود العالمي الرائد في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات. ويعمل الفريق حالياً عن كثب مع الشركة للحصول على الملصق لبقية مناطق الفندق.

وبهدف الترحيب بالزوار، يقدم جميرا بيتش هوتيل مجموعة عروض حصرية تشمل عرض «العطلة المثلى» وحسومات وأسعار مخفضة وليلة مجانية.

وسيكون نزلاء جميرا بيتش هوتيل على مقربة من المغامرات المشوقة في «حديقة وايلد وادي المائية».

ويطبق «جميرا بيتش هوتيل» و«حديقة وايلد وادي المائية» أفضل الممارسات العالمية التي تمنح الأولية لسلامة الزائرين. وهما حالياً بصدد الحصول على ملصق الحماية وضمان الامتثال (Safeguard Label) من «بيرو فيريتاس»، لينضما بذلك إلى فنادق جميرا التي حازت مؤخراً على ملصق المزود العالمي الرائد في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات. وبالتوازي مع اعتماد التدابير الاحترازية اللازمة، ستعتمد «وايلد وادي» إجراء فحوص درجة الحرارة، وتطلب من الزوار ارتداء الكمامات عند عبور المناطق العامة والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.