موريتانيا ترفع حظر التجول الليلي بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن التلفزيون الرسمي الموريتاني، الأربعاء، أنّ الحكومة ستلغي اعتباراً من الجمعة، حظر التجوّل الليلي الساري منذ مارس/ آذار الماضي، للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ وستسمح كذلك بالتنقّل مجدّداً بين ولايات البلاد الـ13.

وأوضح التلفزيون أنّ قرار تخفيف تدابير الإغلاق التي فرضت للحدّ من تفشّي وباء كوفيد-19 يشمل أيضاً إعادة السماح بتسيير الرحلات الجوية الداخلية، بالمقابل فإنّ الحدود البرية والجوية والبحرية المُغلقة لمنع تفشّي الوباء ستبقى على حالها، كما أنّ وضع الكمامة في الأماكن العامة سيظل إلزامياً والتجمّعات ستظلّ محظورة.

وأحصت موريتانيا رسمياً حتى اليوم، إصابة 5087 شخصاً بالفيروس، توفي منهم 139.