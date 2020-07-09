شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 224 إصابة بـ«كورونا» في رقم قياسي جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن طوكيو سجلت 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته في 17 إبريل/ نيسان الماضي الذي بلغ 206.

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