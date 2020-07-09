شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف العربي»: ميليشيات الحوثي تستهدف المدنيين في مأرب بصاروخ باليستي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وأشار العقيد المالكي إلى استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وإن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، والذي يأتي في سياق نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الداخل اليمني، ودول جوار اليمن.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين في الداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي، والدولي.
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