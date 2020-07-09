«التحالف العربي»: ميليشيات الحوثي تستهدف المدنيين في مأرب بصاروخ باليستي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، الأربعاء، صاروخاً باليستياً من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي «الشبكة» في مدينة مأرب.وأشار العقيد المالكي إلى استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وإن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، والذي يأتي في سياق نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الداخل اليمني، ودول جوار اليمن.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين في الداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي، والدولي.