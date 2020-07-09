شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شدته 5.5 درجة يضرب شمال كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، شمال كولومبيا ليل الأربعاء/ الخميس، لكن لم يتم الإعلان عن ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن، حسبما ذكر المعهد الوطني للجيولوجيا.
وكتب جهاز الرصد الجيولوجي الكولومبي في تغريدة على تويتر: أن مركز الهزة الأرضية حُدد في زاباتوكا في منطقة سانتاندر، موضحاً أن الزلزال وقع على عمق 149 كيلومتراً.
وشعر بالهزة سكان عدد من المدن بينها العاصمة بوجوتا، وتونجا، وميديين، وإيباغي، وأكد ذلك ما ذكره الكولومبيون على وسائل التواصل الاجتماعي، من جانبها، أعلنت الإدارة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث عن إجراءات في المناطق التي شعر سكانها بالهزة الأرضية لتحديد أي أضرار محتملة.
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