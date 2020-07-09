شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليون إصابة و68 ألف وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 1.7 مليون، الأربعاء، وأن وفياتها بلغت إجمالاً 67964.

وأظهرت بيانات الوزارة، أنه جرى رصد 44571 إصابة جديدة و1223 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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