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تسع إصابات جديدة بكورونا في الصين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت سلطات الصحة الصينية، إن الصين سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس في البر الرئيسي، خلال يوم 8 يوليو/تموز الجاري، مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم، ووفقاً للجنة الصحة العامة فإن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
كما رصدت الصين، ستة مرضى لم تظهر عليهم أعراض وهو العدد ذاته الذي سجل قبلها بيوم.

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