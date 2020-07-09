شكرا لقرائتكم خبر عن تسع إصابات جديدة بكورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت سلطات الصحة الصينية، إن الصين سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، خلال يوم 8 يوليو/تموز الجاري، مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم، ووفقاً للجنة الصحة العامة فإن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

كما رصدت الصين، ستة مرضى لم تظهر عليهم أعراض وهو العدد ذاته الذي سجل قبلها بيوم.

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