«خليفة الإنسانية»: «فخر الوطن» وسام عز وشرف لكل من شارك في خدمة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بشأن إنشاء مكتب «فخر الوطن»، ‏برئاسة ‏صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، والذي يهدف إلى تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، وحشد الدعم المجتمعي لهم والاعتزاز والفخر بهم ومتابعة ودعم احتياجاتهم.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، إن هذا القرار يعكس اهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة بالتفاصيل الدقيقة للعاملين في قطاعات الدولة كافة، وهو وسام عز وفخر على صدر كل من شارك في خدمة الوطن، خاصة الذين يضحون بالغالي والنفيس خلال الأوقات الحرجة لحماية الوطن والسهر على أمنه وتقدمه وازدهاره.

وأكد الخوري على أن مكتب «فخر الوطن» الذي وجه صاحب السمو رئيس الدولة بإنشائه تقديراً للعاملين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات سيكون ميداناً للمنافسة الشريفة، والتفاني في خدمة البلاد وتقدير الجهود والتضحيات التي تبذل لكل من يقيم على أرض الإمارات، مشيداً بجهود الكوادر الطبية في خط الدفاع الأول خلال أزمة فيروس كوفيد19، وعملهم المتواصل في احتواء الأزمة للوصول بمجتمع الإمارات إلى بر السلامة والأمان.