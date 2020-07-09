المغرب يمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي 

أفادت صحيفة "هسبريس"، اليوم الخميس، بأن الشهر الإضافي يمتد حتى 10 أغسطس/ آب المقبل، حسب ما جاء في مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني المغربي.

ومن المرتقب أن تكون حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت، اليوم الخميس، خلال المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

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يشار إلى أن الحكومة المغربية أقرت تمديد حالة الطوارئ الشهر الماضي بالمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالتمديد لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليو/ تموز الجاري.

وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 12 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 550 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.