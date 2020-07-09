ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، أن الدولار تراجع أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم، وانخفض بقيمة تراوحت بين قرشين إلى 3 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي.
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وبلغ سعر الدولار نحو 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.96 للشراء، 16.06 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار الاثنين الماضي، في البنك المركزي المصري بقيمة تراوحت بين قرشا و4 قروش، لينخفض دون ال16 جنيها لأول مرة منذ 6 أسابيع.
وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.95 جنيها للشراء، و 16.08 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.97 جنيه للشراء، و 16.07 جنيه.
جاء ذلك بعدما شهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو/ أيار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الرابع... الدولار يواصل انهياره أمام الجنيه المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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