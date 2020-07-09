وزير: لبنان لا يعتزم التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود

وقال غجر، بحسب "رويترز"، في إشارة لمحادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمدادات وقود محتملة، إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتفاوض مع إيران لاستيراد الوقود وإن المناقشات الحالية مع العراق.
© Sputnik . Пресс-служба главы Республики Крым
وأضاف: "سيكون منتجا خاضعا للعقوبات بالتأكيد، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تمكن إيران من بيع النفط الخام في أي مكان، ويشمل ذلك حزب الله في المنطقة".
كان حسن نصر الله قال، يوم الثلاثاء، إن "نقاشا هادئا" يجري مع الحكومة على فكرة شراء لبنان المنتجات المكررة من إيران بالليرة اللبنانية، لتخفيف الضغوط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة ونقص شديد في السيولة بالعملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما بلغت الأزمة المحتدمة منذ فترة طويلة ذروتها.
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