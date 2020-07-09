- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. «التعليم» تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حدّدت وزارة التعليم شهر يوليو الحالي، موعداً لاستلام 21 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات، بقدرة استيعابية تجاوزت 13.260 طالباً وطالبةً، وبتكلفة تجاوزت 209.7 ملايين ريال، موضحةّ أنّ هذه المشاريع جاءت في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، عسير، تبوك، جازان، ونجران.
وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أنّ هذه المشروعات تأتي ضمن أولويات الوزارة بالاهتمام بالمشاريع المدرسية، وتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقت قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لاستلام المشاريع وتسليمها؛ بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنّ المباني المدرسية والتعليمية الجديدة مطابقة لمعايير الجودة، وإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع، وتطبيقاً لخطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة متدنية الجودة، وفك الاختناق، وفصل المراحل، ومعالجة المشاريع المتعثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أيام.. «التعليم» تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.