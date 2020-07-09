شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تكشف نسبة إشغال الفنادق منذ بدء موسم الصيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال مدير مركز المعلومات والأبحاث السياحية المهندس حسن جنة، إن إشغال الفنادق منذ بدء موسم صيف السعودية بلغ 36%، وفنادق الوجهات السياحية ترتفع نسبة الإشغال فيها إلى ٨٠٪.
وأوضح في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الخميس، أن هناك فرق ميدانية تقف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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