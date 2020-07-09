شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يوضح حقيقة استمرار فقدان «حاستي الشم والتذوق» لدى المتعافين من «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على بعض الملاحظات التي وردت وتفيد بفقدان المتعافين من كورونا حاستي الشم والتذوق لمدة طويلة بعد تعافيهم من الفيروس.

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وأشار “متحدث الصحة” خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا، اليوم الخميس، إلى أن المصابين بهذه الفيروسات الخاصة بإصابة الجهاز التنفسي، تتأثر لديهم حاستي الشم والتذوق.

وتابع: “لكن المصابين بفيروس كورونا قد تكون هذه الأعراض أكبر وأشد لديهم، وهذا لاعتبارات كثيرة تتعلق بطبيعة العدوى بهذا الفيروس والأمراض التي يسببها، مضيفًا أن بعض الأشخاص قد تستمر معهم تلك الأعراض لأسابيع، لكن المسجل لدينا في التقارير أنها تعود لطبيعتها بعد مدة من الوقت”.