شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة.. تعيين زوج الممرضة «نجود الخيبري» بوكالة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، قرارًا بتعيين زوج الممرضة “نجود”، تركي الخيبري موظفًا في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.
وأوضح السديس أن قرار التعيين جاء نظير ما قدمته زوجته الممرضة نجود الخيبري من تضحية إنسانية، إذ وافتها المنية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، دشن بحضور وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة مساء أمس (الأربعاء) مركز نجود الطبي، بالمدينة المنورة،تقديراً لما قدمته الممرضة الراحلة نجود خليل الخيبري، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، حيث خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاماً.
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