شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: الفترة الزمنية لزوال جائحة كورونا غير معلومة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن الفترة الزمنية لزوال جائحة فيروس كورونا غير معلومة حتى الآن.

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الخميس أنه يجب أن يكون هناك توازن في التعامل مع كورونا، فلا نصل للخوف المفرط ولا التهاون المفرط، مشيراًإلى أن هناك من يبالغ بخوفه من كورونا ويتعرض لأزمات نفسية.

ولفت “العبد العالي” إلى أن المدة القادمة فيما يتعلق بالتعايش مع الفيروس قد تطول، والناس عمومًا ينقسمون إلى فئتين: مستهتر ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الرذاذ أحد الطرق الرئيسة لانتقال فيروس كورونا، مبيناً أن معظم الحالات المصابة مؤخرًا مرتبطة بالمخالطة المجتمعية.

وتابع أن انتقال كورونا عبر الهواء تحت التقييم، وسوف نوصل المعلومة للجميع فور اعتمادها.

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وأكد أن 20 ٪ من الحالات المصابة في العالم ليس لديها أعراض نهائيًا، و٧٠٪ – ٨٠٪ لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.