شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «الهلال الأحمر» لإسعاف المصابين بـ«ضربات الشمس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتبر ضربات الشمس، أحد أكثر الأعراض التي تصيب الكثير من الأشخاص، خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة.

ونصحت هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها بموقع التواصل “تويتر” بضرورة التعامل الفوري مع تلك الإصابة التي قد تحدث مع كثرة الخروج للمصائف والطلعات خلال فترة الإجازة.

وأشارت إلى بعض الإسعافات الأولية التي يحتاجها المصاب، ويأتي على رأسها الانتقال لمكان فيه تهوية جيدة، كما يُنصح بوضع ضمادات مبللة على وجه المصاب لخفض الحرارة المرتفعة، وأخيرًا الاتصال على رقم ٩٩٧ لطلب المساعدة.