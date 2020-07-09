شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 8 خطوات للمشاركة في المزاد الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة العدل، خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية؛ وذلك عبر موقع «المزاد الإلكتروني». وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، التي جاءت كالآتي:- 1. الدخول على موقع المزاد الإلكتروني (أضغط هنا). 2. التسجيل في الموقع. 3. الدخول على الصفحة الرئيسية. Advertisements 4. التوجه إلى إدارة المحفظة. 5. المزادات الجارية. 6. اختيار المزاد. 7. الاشتراك في المزاد. 8. إضافة المزايدة.

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