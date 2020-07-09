السعودية تسجل 41 حالة وفاة و3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2100 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 3183 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 223 ألفا و327 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 3046 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 161 ألفا و96 شخصا.
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