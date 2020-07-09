قوات إسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية اعتقلت قوات إسرائيلية اليوم الخميس 17 فلسطينيا بينهم طالبة جامعية خلال حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطيينة (وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت محافظات القدس ورام الله و قلقيلية والخليل. ووفق الوكالة من ضمن المعتقلين أربعة أسرى محررين من مدينة جنين وبلدة ميثلون. وقال نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، في تقرير حقوقي أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في آذار/مارس الماضي.

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