تفاصيل مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة الأمريكية

نقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، حديثه حول مقتل الشاب، حيث قال إن السفارة الأردنية في واشنطن "أعلمتنا بمقتل مواطن أردني مساء الجمعة الماضية في مدينة سانت لويس إثر إطلاق النار عليه خارج المحل التجاري الذي يعمل به".

وتابع الناطق "لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على الجاني بعد، فيما تتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المعنية".

وأشار الفايز إلى أن الضحية يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم أقاربه من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة ولم يقرروا بعد حول دفن الجثمان في الولايات المتحدة أو في المملكة.

في سياق آخر، كان أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، قد وجه رسالة إلى مواطني بلده في الخارج على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وأكد الصفدي أن السفارات الأردنية كافة على استعداد تام لتقديم الخدمات المطلوبة للأردنيين في الخارج وعلى مدار الساعة.

وقال الصفدي، في تغريدات على منصة "تويتر"، إن الوزارة أعلنت أرقام هواتف إضافية، للتواصل مع المواطنين الأردنيين في الخارج لتقديم الخدمات الممكنة لهم.