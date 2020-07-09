وقال نوفل في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس "نعرف السيد سافرونكوف كدبلوماسي نشط للغاية ونرحب بتعيينه. نأمل أن يعطي هذا التعيين زخما لتنفيذ المبادرات الروسية في الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي وفي القضايا الأخرى في الشرق الأوسط."
هذا وعين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نائب ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، فلاديمير سافرونكوف، ممثلا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط.
© AFP 2020 / Jewel Samad
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، يوم أمس، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ناقش، عبر الهاتف، مع عزام أحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتنسيق الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وتعمل روسيا بشكل دائم على تهيئة الظروف لاستئناف الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك وفي إطار مجلس الأمن الدولي والرباعية الدولية للشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فلسطين لدى روسيا: نأمل أن يسرع سافرونكوف تنفيذ المبادرات الروسية في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.