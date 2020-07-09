خبير استراتيجي يكشف سبب رفض مجلس الأمن لمشروع القرار الروسي الأخير بشأن سوريا

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وأشار في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "الإبقاء على الوضع الحالي سيؤمن وصول السلاح والمعدات للجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا والولايات المتحدة مثل جبهة النصرة".
وتابع: "الاستخبارات التركية هي التي تشرف على هذه المعابر، وقد قال عدد من الضباط الأتراك إن هذه المعابر شهدت تمريرا للعناصر البشرية والمعدات والأسلحة إلى الداخل السوري قبل أن يتم فصلهم من عملهم".
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