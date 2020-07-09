وقال رئيس الوزراء، بحسب مانشرته وكالة أنباء "سونا" السودانية: إن "الوزراء أرسوا تقليداً جديداً في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفانٍ وإخلاص ونزاهة".
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وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من وزيرة الخارجية، ووزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي، ووزير الطاقة والتعدين، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية، ووزيرالنقل والبنى التحتية، ووزير الثروة الحيوانية، وتعيين بدلا عنهم.
وأصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء وزير الصحة، وتعيين بدلا عنه.
يذكر أنه بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي انطلقت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض مدن البلاد، رفع فيها المتظاهرون شعارات إعادة إصلاح المنظومة العدلية، وتحقيق الاصلاحات في السودان، وتحدث رئيس الوزراء عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو، مطالباً "بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل حكومي في السودان... حمدوك يقبل استقالة 6 وزراء ويعفي وزيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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