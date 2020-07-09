اخبار الخليج

الجيش اليمني يقترب من مفترق طرق استراتيجي شرق صنعاء

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

© AP Photo / Hani Mohammed

موسكو - سبوتنيك. قال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن الجيش اليمني شن، بغطاء جوي من التحالف العربي، هجوما واسعا على مواقع لـ"أنصار الله" في جبال صلَب ميسرة منطقة الفرضة في مديرية نهم شرق صنعاء.

وأضاف "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع وتباب في صلَب والاقتراب من وادي الجفرة، الذي يبعد بضع كيلومترات عن مفرق الجوف الاستراتيجي على طريق صنعاء - مأرب".

ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، مشيرا إلى "تدمير طيران التحالف العربي تعزيزات لـ"أنصار الله" تضم مدرعات وآليات ومقاتلين".

© Sputnik /

بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يقترب من مفترق طرق استراتيجي شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا