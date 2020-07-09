الجيش اليمني يقترب من مفترق طرق استراتيجي شرق صنعاء

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وأضاف "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع وتباب في صلَب والاقتراب من وادي الجفرة، الذي يبعد بضع كيلومترات عن مفرق الجوف الاستراتيجي على طريق صنعاء - مأرب".
ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، مشيرا إلى "تدمير طيران التحالف العربي تعزيزات لـ"أنصار الله" تضم مدرعات وآليات ومقاتلين".
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