لأول مرة في تاريخ المملكة... السعودية تطلق اسم امرأة على مستشفى جديد

أعلن أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، افتتاح المستشفى الجديد مساء أمس الأربعاء، وإطلاق اسم الممرضة، نجود الخيبري، عليه بعد وفاتها المؤثرة بفيروس كورونا خلال عملها في رعاية المصابين به في أحد المحاجر الصحية بالبلاد.

كما أشاد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بالخطوة، وقال عقب افتتاح المستشفى، إن إطلاق اسم الخيبري عليه يشكل "تقديرا لما قامت به لخدمة المرضى وعرفانا لجهود الممارسين الصحيين".

وقال نائب وزير الصحة، فهد الجلاجل، في تعليق على القرار "الوطن لا ينسى تضحيات #أبطال_الصحة، #الممرضة_نجود_الخيبري رحمها الله أحد الممارسين الصحيين التي عملت في الميدان وخدمة المدينة أكثر من 18 سنة دون ملل أو كلل. واليوم الوطن يدشن مستشفى باسمها #مركز_نجود_الطبي رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته".

هذا وتوفيت الممرضة الخيبري الشهر الماضي، بعدما تدهورت حالتها الصحية، عقب إصابتها بالفيروس، خلال ممارستها لعملها في مركز حجر صحي بالمدينة المنورة التي تقيم فيها.