رغم نجاته من حادث خطير… رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، اليوم الخميس، بأنه للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط، يتم إدخال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أڤيڤ كوخاڤي، للحجر الصحي برفقة عدد من الضباط الآخرين، وذلك بعد مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، تم إدخاله يوم الأربعاء، للحجر الصحي أيضا، وذلك بعد الاشتباه بمخالطته مع مصاب بالفيروس نفسه.

وجاءت إصابة الجنرال كوخافي بالفيروس بعد نجاته من حادث خطير داخل طائرته الحربية، حيث توقف محرك من أصل محركين عن العمل، بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر الكنيست إلى إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي.

وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا موسعا في الواقعة.