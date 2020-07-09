الحريري: لبنان يمر في أسوأ وضع اقتصادي في تاريخه

وأوضح الحريري بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: "لبنان يمر في أسوأ وضع اقتصادي شهده تاريخيا، وهناك تفكير لدى الحكومة والعهد بتغيير النظام الاقتصادي الحر، وكل الأفعال والتصريحات دليل على ذلك"، بحسب موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان.

© Sputnik . Максим Блинов

وأشار الحريري إلى أن "لبنان يدفع أثمانا إقليمية لا يجب أن يدفعها وعلى الجميع أن يضحي وأنا ضحيت".

وتابع: "يجب أن نساعد أنفسنا ونعرف حجمنا كدولة وحجمنا في المنطقة ويجب ألا نسمح للعالم أن يلعب بنا".

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وأضاف: "إذا أردنا أن نسيطر على الليرة والإيحاء للمجتمع الدولي بالإيجابية يجب البدء بالإصلاحات".

وشدد على أن "الحلول موجودة ويجب على الحكومة أن تنظر إليها بشكل مختلف عما تنظر إليها الآن".

وأكمل: "سعد الحريري (والده) قدم التضحيات الكافية في البلد، وأنا أُنتقد حتى من فريقي بسبب التسويات التي قمت بها لمصلحة البلد".