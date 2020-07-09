البحرين تدين "أعمالا عدائية وإرهابية وشيكة" في مضيق باب المندب

وقالت الخارجية في بيان لها: "تدين خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة تجهيز ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

وأضاف البيان: "..إذ تشيد وزارة الخارجية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من استهداف وتدمير هذين الزورقين، فإنها تشدد على أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرارًا واضحًا من الحوثيين على تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية، واستهدافًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت الوزارة على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الميليشيات الإرهابية وكل من يقف وراءها، واتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تعرقل حركة الملاحة البحرية، وتخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

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أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، "استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، شكلا تهديدا وشيكا على الملاحة الدولية يتبعان لجماعة "أنصار الله" اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (03:20) من فجر اليوم عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وأوضح العقيد المالكي، أن "الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيرين عن بعد على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف وعلى مسافة 215 متراً من الساحل تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، مبيناً أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية".

وأضاف أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم".