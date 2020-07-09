يشمل 475 مسجونا... الداخلية المصرية تنفذ أمرا للرئيس السيسي

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

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وأفاد الموقع بأن ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وعن من استوفوا شروط الإفراج الشرطي.

وأضاف أن أعمال اللجان انتهت إلى الإفراج عن 167 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

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وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 308 نزلاء إفراجاً شرطيا.

جاء ذلك استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.