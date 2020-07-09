قتيل سوري بسبب مشاجرة أثناء حملة انتخابية لمجلس الشعب

قال مراسل إذاعة "المدينة إف إم": "مشاجرة بين شابين من عشيرة واحدة أسفرت عن مقتل شخص يبلغ من العمر 37 عاماً بطلق ناري، عقب خلاف على مكان لصق إعلان لأحد مرشحي مجلس الشعب في حي الفرقان في حلب".

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب السوري ستجري يوم 19 من شهر يوليو/ تموز الجاري.