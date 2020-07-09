رئيس الجزائر يعين قائدا عسكريا جديدا

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "عين رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اللواء عمر تلمساني، قائدا للناحية العسكرية الرابعة"، بسحب موقع صحيفة "النهار" الجزائرية.

Youtub/dsa

ولفت بيان رئاسة الجمهورية إلى أن "هذا التعيين، بناء على اقتراح من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة".

وكان منصب قائد الناحية العسكرية الرابعة، شاغرا بعد وفاة اللواء حسان علايمية.

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ووقع تبون، مرسوما رئاسيا يتم بموجبه إنهاء مهام اللواء عمر تلمساني بصفته قائدا لأركان القوات البرية، ليتسلم مهام عمله الجديدة.

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أنه تم تثبيت الفريق السعيد شنقريحة، في منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وقبلها بيوم، قام تبون بترقية السعيد شنقريحة من رتبة لواء إلى فريق، في الحفل الذي أقيم في قصر الشعب، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.