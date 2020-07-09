كركوك.. تفاقم وباء "كورونا" بسبب قلة الخدمات الصحية

كركوك/ الخليج 365

تشهد محافظة كركوك شمالي العراق زيادة مستمرة في الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم كفاية المستلزمات الطبية والخدمات الصحية، وخاصة أجهزة التنفس الاصطناعية.

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية لرئيس فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية هشام بيرقدار، الخميس.

وقال بيرقدار إن الزيادة في إصابات كورونا لدى كركوك ناجمة عن قلة الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن المستشفيات في المحافظة تعاني من نقص المستلزمات الطبية وفي مقدمتها أجهزة التنفس الاصطناعي.

وشدّد على أن تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا يوميًا في كركوك أمر يبعث على القلق.

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وانتقد بيرقدار تخصيص مستشفى كركوك الحكومي للمصابين بالفيروس، مؤكدًا أن وقوعها في مركز المحافظة يشكل خطرًا.

وأوضح أن الأطباء يمتنعون عن الذهاب إلى المستشفيات بسبب عدم توفر الملابس الواقية والمعدات الطبية.

ودعا وزارة الصحة العراقية إلى تقديم المساعدات الطبية والدعم لكركوك على وجه السرعة.

وتشير تقارير إلى أن كركوك تشهد تسجيل 100 إصابة جديدة يوميًا منذ 10 أيام.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا 69 ألفا و612 عراقيا، توفى منهم 2882 ، مع تعافي 39 ألفا و502 وفق موقع "worldometers" العالمي المختص برصد تطورات الفيروس.

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