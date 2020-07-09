الجزائر.. تعيين قائد عسكري جديد لمنطقة حدودية مع ليبيا

عبد الرزاق بن عبد الله /الخليج 365

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، قائدا عسكريا جديدا على منطقة حدودية مع ليبيا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية بثه التلفزيون الرسمي، إن اللواء عمر تلمساني عين قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة (الحدودية مع ليبيا) خلفا لحسان علايمية الذي توفي قبل أيام.

وأوضح البيان، أن التعيين جاء بناء على اقتراح الفريق سعيد شنقريحة قائد أركان الجيش.

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والأحد، أعلنت وزارة الدفاع، في بيان، وفاة اللواء علايمية بمستشفى عسكري بالعاصمة، بعد صراع مع المرض.

واللواء تلمساني يشغل منذ سنوات منصب قائد أركان القوات البرية بالجيش.وتضم الجزائر 6 نواحي عسكرية 3 شمال البلاد و 3 في الجنوب (الصحراء).

وتضم المنطقة العسكرية الرابعة، عدة قطاعات ووحدات ذات أهمية بالغة، إذ تشرف على تأمين حقول النفط والغاز جنوبي البلاد، كما تتولى تأمين الشريط الحدودي مع ليبيا والذي يمتد قرابة 1000 كيلومتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.