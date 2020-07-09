وصول 71 شاحنة مساعدات أممية لإدلب عبر تركيا

هطاي/ الخليج 365أرسلت الأمم المتحدة 71 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر الأراضي التركية.وقال مراسل الخليج 365، إن المساعدات الأممية دخلت الخميس إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا.وذكرت مصادر مطلعة أن المساعدات الإنسانية، ستوزّع على المحتاجين في إدلب وريفها.



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