"الهلال التركي" يوزع 450 سلة غذائية في 4 محافظات يمنية

شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، الخميس، 450 سلة غذائية على ذوي احتياجات خاصة في أربع محافظات يمنية.

وقال رئيس بعثة الجمعية في اليمن، مصطفى آيدين، للأناضول، إن "بعثة الجمعية وزعت اليوم 450 سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 100 سلة في كل من محافظات عدن (جنوب) وتعز (جنوب غرب) وحضرموت (شرق) و150 في مأرب (شرق)، بدعم من - ميرسي يو إس إيه - (منظمة إغاثية غير حكومية بالولايات المتحدة)".

وأوضح آيدين أن عملية توزيع الخميس "تأتي في إطار حملة لتوزيع 2250 سلة غذائية في المحافظات الأربع، بواقع 450 سلة شهريا".

وأوضح أن "الحملة انطلقت في مايو (أيار) الماضي وتستمر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، في المحافظات ذاتها، لتوزيع الكمية المحددة، وهي 450 سلة شهريا".

وكانت الجمعية التركية أطلقت، في شهر رمضان الماضي، ثلاث حملات خيرية، تضمنت توزيع أكثر من 14 ألفا و500 سلة غذائية على نازحين وأُسر بين الأشد فقرًا وذوي إعاقة في عدد من المحافظات.

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ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، دأبت جمعية الهلال الأحمر، ومنظمات أخرى تركية عديدة، على تقديم مساعدات إنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب، إضافة إلى الأسر الأشد فقرا.

وخلفت حرب مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتدور هذه الحرب بين كل من القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صعناء منذ عام 2014.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 ينفذ تحالف عسكري، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من قبل إيران.



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