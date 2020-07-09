باريس تعترف بدعم حفتر "سياسيا"

باريس/ الخليج 365



اعترف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء بأن بلاده دعمت "سياسيا" الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا.



وقال أمام لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ: "أسمع أشياء كثيرة عن أنّ فرنسا اختارت معسكر المشير خليفة حفتر، ومن المهم توضيح كل هذا، نحن لا نقدم له دعما عسكريا فعالا بل المشورة والدعم السياسي"، حسبما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأضاف أنّ باريس "لا تنحاز لأي طرف في النزاع الليبي"، مؤكدا أنهم يعقدون محادثات مع "جميع الأطراف".



Advertisements

كما أشار أنّ حفتر حاول الاستيلاء على طرابلس في نيسان/أبريل 2019 ، بعد محاربته تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على بعض المناطق في ليبيا.

وفي السياق، لفت لودريان إلى هدوء الأعمال القتالية في منطقة سرت والجفرة، ودعا إلى استغلال الوضع الراهن لتحويل هذا الهدوء إلى هدنة ثم إلى وقف لإطلاق النار.

ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيره لودريان بانتظام انتقادات لإعطائهما شرعية دولية لحفتر بعد استقباله في العامين 2017 و2018 في باريس إلى جانب فايز السراج،رئيس الحكومة الليبية.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنواتالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.