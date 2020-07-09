صحفيون فلسطينيون ينددون بـ "التحريض الإسرائيلي" ضد نقابتهم

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

تظاهر عشرات الصحفيين الفلسطينيين، الخميس، في مدينة رام الله، تنديدا بالتحريض الإسرائيلي"، ضد نقابتهم.

وقال الصحفيون، في التظاهرة، إن النقابة تتعرض لحملة تحريض إسرائيلية، عبر رسائل موجهة للاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤسسات صحفية ودولية أخرى.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، في كلمة له خلال الوقفة التي نظمت أمام مقر النقابة بمدينة رام الله، إن "رسائل التحريض التي يرسلها اتحاد الصحفيين الإسرائيليين، إلى اتحادات ونقابات وجهات دولية، هي رسائل عنصرية مسمومة".

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وأضاف "نجاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الساحة الدولية، أزعج الاحتلال، ولذلك يحاول استهدافها في الوقت الراهن".

وأشار أبو بكر إلى أن الاستهداف الإسرائيلي يحاول "الحد من حرية عملنا، وتكميم الأفواه النقابية الفلسطينية، والتحريض على نقيب الصحفيين الفلسطينيين شخصيا".

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