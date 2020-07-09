لتجنيدهم إجباريا.. "ي ب ك" الإرهابية تعتقل 400 شاباً بسوريا

الحسكة (سوريا)/ محمد مستو/ الخليج 365



اعتقلت منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية 400 شابا في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، لتجنيدهم إجباريا، للقتال في صفوفها، ضمن حملة أطلقتها بداية يوليو/ تموز الجاري، وفق مصادر محلية.



وأضافت مصادر طلبت عدم نشر أسمائها، لمراسل الخليج 365، أن الحملة استهدفت الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في محافظة الحسكة.



وأوضحت المصادر أن الحملة شملت، إلى جانب مدينة الحسكة وريفها، مدن القامشلي والمالكية وبلدات عاموا والدرباسية على الحدود السورية - التركية.



وأفادت بأن المنظمة الإرهابية طاردت الشباب بسيارات عسكرية في أحياء مدينة الحسكة، ودفعت بسيارات محملة برشاشات ثقيلة، لتخويف من يحاولون الهرب من الاعتقال.



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وتابعت المصادر أن عناصر المنظمة نصبوا حواجزا عديدة على مداخل ومخارج المدن والبلدات، إضافة إلى حواجز ثابتة ومتحركة في الشوارع، حيث أوقفوا السيارات والمارة، بحثا عن الشباب المستهدفين في حملة ما تزال مستمرة.



وكانت تقارير للأمم المتحدة كشفت قيام منظمة "ي ب ك" بتجنيد أطفال (أقل من 18 عاما) في صفوفها، حتى بعد توقيع ما تُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تهمين عليها "ي ب ك"، على اتفاقية حول منع تجنيد الأطفال.



وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل والعديد من القوانين الدولية استخدام الأطفال في الحروب "جريمة ضد الإنسانية".



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