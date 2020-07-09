الكويت.. النيابة تأمر بحجز نجل رئيس الوزراء السابق بتهم فساد

الكويت/ الخليج 365

أصدرت النيابة العامة في الكويت، الخميس، أمرا بحجز كل من الشيخ صباح، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حتى يوم الأحد، لاستكمال التحقيق معهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".

وقالت مصادر قانونية مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها، للأناضول، إن التحقيق مع المتهمين بدأ صباح الخميس، عقب إلقاء القبض عليهما فجر اليوم، ووجهت إليهما تهما، بينها غسل أموال، واستغلال نفوذ، واعتداء على المال العام، عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.

وسبق أن قُدمت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية، خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ضد نجل رئيس الوزراء السابق، لتضخم في ثروته بمبالغ تتجاوز مليار دولار.

وأضافت المصادر أن النيابة تسلّمت الأربعاء ردودا وتقارير وتحريات رجال المباحث ووحدة التحريات في البنك المركزي، التي سبق أن طلبتها في القضية.

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وكانت النيابة العامة أصدرت، في يونيو/حزيران الماضي، أمرا بتجميد أموال المتهم الرئيسي، الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، وشريكه حمد الوزان، وأموال أبنائهما القصّر وزوجة كل منهما، مع منعهما من السفر.

وجاء هذا الأمر عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، جو لو، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009/ 2018)، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.

وكان الشيخ صباح جابر المبارك الصباح نفى، عبر بيان في 30 من مايو/أيار الماضي، صحة الاتهامات، وأعلن استعداده للمثول أمام الجهات القضائية، لإبداء أقواله وتقديم مستندات رسمية موثقة تعينها على الوصول إلى الحقيقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.