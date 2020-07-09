كورونا.. 3 وفيات بعُمان وواحدة بليبيا وإصابات بالمغرب

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت ليبيا وفاة واحدة بالفيروس، إضافة إلى 178 إصابة في المغرب، وفق بيانات رسمية.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات و1518 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 51 ألفا و725، بينها 236 وفاة، و33 ألفا و21 حالة تعاف.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، حالة وفاة، و86 إصابة، في أعلى معدل يومي للإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد، بمارس/ آذار الماضي.

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وقال المركز، في بيان، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 1268، بينها 36 وفاة، و306 حالات تعاف.

وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، كان المركز الليبي، قد سجل أعلى معدل يومي للإصابات برصده 50 إصابة بالفيروس، قبل أن يتجاوز هذا الرقم بحصيلة الخميس.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 178 إصابة بالوباء.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و949، بينها 242 وفاة، و11 ألفا و372 حالة شفاء.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى صباح الخميس، 12 مليونا و191 ألفا، توفي منهم أكثر من 552 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و90 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.