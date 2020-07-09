مفتي ليبيا يدعو الشعب للتظاهر دعما لتعاون أنقرة وطرابلس

طرابلس/ الخليج 365

- على جميع المنظمات المدنية في ليبيا، تنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعمهم للتعاون التركي الليبي

- سكان العاصمة طرابلس، يدركون جيدا الجهة التي ساعدتهم للتخلص من القنابل والصواريخ التي كانت تنهال عليهم قبل شهرين

- الاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا، شرعي وقانوني



دعا مفتي ليبيا الصادق الغرياني، شعب بلاده دعم تعاون تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبي، عير مظاهرات حاشدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، الخميس.

وقال الغرياني، إن على جميع المنظمات المدنية في ليبيا، تنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعمهم للتعاون التركي الليبي.

وأضاف أن سكان العاصمة طرابلس، يدركون جيدا الجهة التي ساعدتهم للتخلص من القنابل والصواريخ التي كانت تنهال عليهم قبل شهرين.

وأكد أن الاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا، شرعي وقانوني، وأن التدخل غير الشرعي في البلاد يأتي من دول مثل فرنسا والامارات العربية المتحدة.

أردف قائلا: "الأحرى أن يتم التنديد بتدخل فرنسا والامارات العربية المتحدة في ليبيا".

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وفي بيان صادر عن دار الإفتاء الليبي، أثنى الغرياني على الدعم التركي للدولة الليبية، مشيدا بزيارة وفد تركي رفيع المستوى الأسبوع الماضي إلى طرابلس.



كما رحب الغرياني بتصريحات الوفد التركي الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

وتابع قائلا: "يجب على الحكومة الليبية تقدير موقف الحكومة التركية التي تواجه تحالفا دوليا بسبب مساعدتها لليبيا".

والأسبوع الماضي، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر زيارة إلى طرابلس وأجريا لقاءات مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني الليبي.

وقال أكار خلال الزيارة: "سنواصل تقديم الدعم للحكومة الليبية عملا بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، كي ينعم إخوتنا الليبيين بحياة مرفهة وآمنة ومستقرة".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، بالأشهر الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.